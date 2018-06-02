Сьогодні все було чудово, по-бойовому: Цуренко відверто розповіла про свій успіх на Roland Garros

Перемогти 19-ту ракетку світу Магдалєну Рибарікову та вийти в 1/8 фіналу Ролан Гаррос українці Лесі Цуренко допомогло бойове налаштування, а також гарна підготовка до турніру.

Про це вона розповіла в інтерв'ю btu.org.ua.

"Я була трошки засмучена після Кубку Федерації, Мадрида і Рима, але я також розуміла, що головне - це Grand Slam. Після програшу на старті у Римі я змогла поїхати додому і добре підготуватися. Я відчувала максимальну турботу в цей період, усі мене готували у Києві. А тут вже продовжив підготовку Адріано Альбанезі (тренер Цуренко - ред.). Робота моєї команда дала результат", - розповіла українка.

"Я взагалі натхнена з першої хвилини, як тут перебуваю. Мені тут подобається, перехід у другий тиждень і потенційний матч на одному з головних кортів тільки додають мені позитиву. Сьогодні я чудово прокинулася, поснідала, розім'ялась. Все було чудово, був бойовий настрій. І хоча я хвилювалася більше, ніж перед першими матчами, але ступивши на корт, було таке полегшення, що я вже весь цей адреналін на ту половину корту випущу", - додала Цуренко.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Цуренко зустрінеться із представницею Іспанії Гарбіньє Мугурусою.

Також варто зазначити, що Цуренко буде єдиним представником України на другому тижні змагань Ролан Гаррос-2018. Напередодні в 1/8 фіналу не змогла пробитися Еліна Світоліна.