Розіграш, який вивів Цуренко в 1/8 фіналу Ролан Гаррос. ВІДЕО

2 червня Леся Цуренко встановила особистий рекорд, перемігши у третьому раунді Ролан Гаррос Магдалєну Рибарікову (6:2, 6:4).

Таким чином, 29-річна українка вперше в історії зіграє в 1/8 фіналу Відкритої першості Франції.

Також, вона зробить значний прогрес у рейтингу WTA та підніметься щонайменше на 34 місце у його новій версії.

Пропонуємо вашій увазі переможний розіграш у матчі Цуренко - Рибарікова.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Цуренко зустрінеться із представницею Іспанії Гарбіньє Мугурусою.

Також варто зазначити, що Цуренко буде єдиним представником України на другому тижні змагань Ролан Гаррос-2018. Напередодні в 1/8 фіналу не змогла пробитися Еліна Світоліна.