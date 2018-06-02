Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
343 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]02.06.2018 17:59
Розіграш, який вивів Цуренко в 1/8 фіналу Ролан Гаррос. ВІДЕО
2 червня Леся Цуренко встановила особистий рекорд, перемігши у третьому раунді Ролан Гаррос Магдалєну Рибарікову (6:2, 6:4).
Таким чином, 29-річна українка вперше в історії зіграє в 1/8 фіналу Відкритої першості Франції.
Також, вона зробить значний прогрес у рейтингу WTA та підніметься щонайменше на 34 місце у його новій версії.
Пропонуємо вашій увазі переможний розіграш у матчі Цуренко - Рибарікова.
Нагадаємо, в 1/8 фіналу Цуренко зустрінеться із представницею Іспанії Гарбіньє Мугурусою.
Також варто зазначити, що Цуренко буде єдиним представником України на другому тижні змагань Ролан Гаррос-2018. Напередодні в 1/8 фіналу не змогла пробитися Еліна Світоліна.
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