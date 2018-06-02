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02.06.2018  18:50

Потрібно атакувати та чіплятися: Цуренко висловилася щодо своєї суперниці в 1/8 фіналу Roland Garros

 

Гарбіньє Мугуруса - тенісистка, у матчах з якою необхідно бути креативним та налаштованим на боротьбу.

Таку заяву зробила Леся Цуренко, яка зіграє з іспанкою в 1/8 фіналу Ролан Гаррос. 

"Настрій на матч з Мугурусою бойовий, я знаю, як вона грає, але вона непроста суперниця. Вона - гравець, що б'є, це те, що я люблю", - розповіла Цуренко.

"З Гарбіньє Мугурусою має бути більш різноманітна подача. Потрібно активно грати, чіплятися, боротися. Однозначно потрібно атакувати, тому що вона сама любить це робити, так що потрібно буде триматися з нею на рівні. Так, вона людина настрою, але не на турнірах Grand Slam", - цитує українку btu.org.ua.

Нагадаємо, Цуренко у третьому колі переграла 19-ту ракетку світу.

Раніше Цуренко розповіла, за рахунок чого їй вдалося здобути важливу перемогу.





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