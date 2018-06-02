Потрібно атакувати та чіплятися: Цуренко висловилася щодо своєї суперниці в 1/8 фіналу Roland Garros
Гарбіньє Мугуруса - тенісистка, у матчах з якою необхідно бути креативним та налаштованим на боротьбу.
Таку заяву зробила Леся Цуренко, яка зіграє з іспанкою в 1/8 фіналу Ролан Гаррос.
"Настрій на матч з Мугурусою бойовий, я знаю, як вона грає, але вона непроста суперниця. Вона - гравець, що б'є, це те, що я люблю", - розповіла Цуренко.
"З Гарбіньє Мугурусою має бути більш різноманітна подача. Потрібно активно грати, чіплятися, боротися. Однозначно потрібно атакувати, тому що вона сама любить це робити, так що потрібно буде триматися з нею на рівні. Так, вона людина настрою, але не на турнірах Grand Slam", - цитує українку btu.org.ua.
Нагадаємо, Цуренко у третьому колі переграла 19-ту ракетку світу.
Раніше Цуренко розповіла, за рахунок чого їй вдалося здобути важливу перемогу.
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій