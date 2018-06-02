Взагалі невідомо, чи зможе Долгополов грати далі: Стаховський зробив важливу заяву щодо партнера по збірній України
|Олександр Долгополов та Сергій Стаховський
Олександр Долгополов може припинити виступи у великому спорті.
Це випливає із слів Олександра Стаховського, який є партнером Долго по збірній України.
"Вересневий матч Кубку Девіса проти Португалії планується в Києві. Наш склад поки не можу собі уявити. Не знаю, який стан буде у Іллі Марченка, а Олександр Долгополов надовго вилетів, і взагалі незрозуміло, чи зможе він виступати далі. Я ж грати за збірну збирався", - цитує Стаха XSport.
Нагадаємо, Долгополов знявся з Ролан Гаррос через травму кисті, що з початку сезону турбувала його. За словами тенісиста, він скоріше за все зробить операцію на руці. , притому, що щодо строків відновлення 29-річний тенісист нічого не казав.
Як відомо, збірна України у попередньому матчі Кубку Девіса поступилася Швеції.
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