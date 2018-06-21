Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
192 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.06.2018 19:44
Ястремська вийшла в 1/4 фіналу на турнірі у Великобританії
|Даяна Ястремська
У другому колі змагань ITF у Великобританії Даяна Ястремська обіграла 24-річну представницю Таїланду Луксіку Кумкхум.
За місце в півфіналі українка посперечається з володаркою wild card - 21-річною Гаррієт Дарт з Великобританії.
Раніше інша українка Марта Костюк програла в першому колі на турнірі в Іспанії.
ITF
Ілклі, Великобританія
Призовий фонд - $100,000
Перше коло
Даяна Ястремська (Україна) - Луксік Кумкхум (Таїланд) 7:5, 6:4
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Шеф-редактор: Дмитро Копій