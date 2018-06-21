Ястремська вийшла в 1/4 фіналу на турнірі у Великобританії

Даяна Ястремська

У другому колі змагань ITF у Великобританії Даяна Ястремська обіграла 24-річну представницю Таїланду Луксіку Кумкхум.

За місце в півфіналі українка посперечається з володаркою wild card - 21-річною Гаррієт Дарт з Великобританії.

Раніше інша українка Марта Костюк програла в першому колі на турнірі в Іспанії.

ITF

Ілклі, Великобританія

Призовий фонд - $100,000

Перше коло

Даяна Ястремська (Україна) - Луксік Кумкхум (Таїланд) 7:5, 6:4