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306 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.06.2018 20:41
Цуренко обіграла росіянку і вийшла до 1/4 фіналу на турнірі в Бірмінгемі
|Леся Цуренко
Леся Цуренко вийшла до 1/4 фіналу на турнірі в Бірмінгемі.
В матчі другого кола українка виграла у шостої сіяної росіянки Дарьї Касаткіної.
Як відомо, раніше Еліна Світоліна пробилася у чвертьфінал.
Додамо, що в першому колі Цуренко виграла у Хізер Вотсон.
Nature Valley Classic - Premier
Бірмінгем, Великобританія
Призовий фонд - $885,040
Друге коло
Леся Цуренко (Україна) - Дарья Касаткіна (Росія, 6) 1:6, 6:3, 6:3
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій