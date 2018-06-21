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21.06.2018  20:41

Цуренко обіграла росіянку і вийшла до 1/4 фіналу на турнірі в Бірмінгемі

Леся Цуренко

Леся Цуренко вийшла до 1/4 фіналу на турнірі в Бірмінгемі.

В матчі другого кола українка виграла у шостої сіяної росіянки Дарьї Касаткіної.

Як відомо, раніше Еліна Світоліна пробилася у чвертьфінал.

Додамо, що в першому колі Цуренко виграла у Хізер Вотсон.

Nature Valley Classic - Premier

Бірмінгем, Великобританія

Призовий фонд - $885,040

Друге коло

Леся Цуренко (Україна) - Дарья Касаткіна (Росія, 6) 1:6, 6:3, 6:3





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