Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
101 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 17:15
Цуренко достроково завершила чвертьфінальний матч у Бірмінгемі
|Леся Цуренко
Леся Цуренко в 1/4 фіналу турніру в Бірмінгемі відмовилася продовжувати матч із чешською тенісисткою Барборою Стрицовою (7:5, 3:0)
Перший сет закінчився з рахунком 7:5 на користь Стрицової.
На початку другого сету, при рахунку 3:0, Цуренко звернулася до лікарів, але матч дограти так і не змогла.
Українка за гру зробила 1 ейс та допустилася 4 подвійних помилок.
Як відомо, раніше Еліна Світоліна пробилася у чвертьфінал.
Додамо, що в другому колі Цуренко обіграла росіянку Дарью Касаткіну.
Nature Valley Classic - Premier
Бірмінгем, Великобританія
Призовий фонд - $885,040
Тпетє коло
Леся Цуренко (Україна) - Барбора Стрицова (Чехія) 5:7, 0:3.
Читай також
Останні публікації
21.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
|
12.06.2018
Світоліній на Ролан Гаррос забракло впевненості, але вона зробить правильні висновки - капітан збірної України
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій