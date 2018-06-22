Цуренко достроково завершила чвертьфінальний матч у Бірмінгемі

Леся Цуренко

Леся Цуренко в 1/4 фіналу турніру в Бірмінгемі відмовилася продовжувати матч із чешською тенісисткою Барборою Стрицовою (7:5, 3:0)

Перший сет закінчився з рахунком 7:5 на користь Стрицової.



На початку другого сету, при рахунку 3:0, Цуренко звернулася до лікарів, але матч дограти так і не змогла.

Українка за гру зробила 1 ейс та допустилася 4 подвійних помилок.

Як відомо, раніше Еліна Світоліна пробилася у чвертьфінал.

Додамо, що в другому колі Цуренко обіграла росіянку Дарью Касаткіну.

Nature Valley Classic - Premier

Бірмінгем, Великобританія

Призовий фонд - $885,040

Тпетє коло

Леся Цуренко (Україна) - Барбора Стрицова (Чехія) 5:7, 0:3.