Бондаренко з перемоги стартувала на турнірі в Істборні
|Катерина Бондаренко
88-а ракетка світу Катерина Бондаренко з перемоги стартувала на турнірі серії WTA Premier в Істбурне.
У першому колі кваліфікації українка обіграла британку Еден Сільву, що займає 524-е місце у світовому рейтингу, з рахунком 6:3, 6:2.
Гра тривала 1 годину 2 хвилини. За цей час Бондаренко зробила 3 ейси, 5 брейків і допустила 4 подвійні помилки.
На рахунку Сільви жодної подачі навиліт, 2 з 9 реалізованих брейк-поінти і 3 помилки при введенні м'яча в гру.
У фіналі кваліфікації турніру в Істборні Бондаренко зіграє проти хорватки Ані Конюх, яка в першому раунді відбору в трьох сетах здолала американку Тейлор Таунсенд.
Як відомо, раніше Бондаренко не змогла пробитися до основної сітки на турнірі у Бірмінгемі.
Додамо, що українка піднялася в оновленому рейтингу WTA.
Nature Valley International
Істборн, Великобританія
Призовий фонд - $852,564
Перше коло
Катерина Бондаренко (Україна) - Еден Сільва (Великобританія) 6:3, 6:2
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