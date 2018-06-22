Бондаренко з перемоги стартувала на турнірі в Істборні

Катерина Бондаренко

88-а ракетка світу Катерина Бондаренко з перемоги стартувала на турнірі серії WTA Premier в Істбурне.

У першому колі кваліфікації українка обіграла британку Еден Сільву, що займає 524-е місце у світовому рейтингу, з рахунком 6:3, 6:2.

Гра тривала 1 годину 2 хвилини. За цей час Бондаренко зробила 3 ​​ейси, 5 брейків і допустила 4 подвійні помилки.

На рахунку Сільви жодної подачі навиліт, 2 з 9 реалізованих брейк-поінти і 3 помилки при введенні м'яча в гру.

У фіналі кваліфікації турніру в Істборні Бондаренко зіграє проти хорватки Ані Конюх, яка в першому раунді відбору в трьох сетах здолала американку Тейлор Таунсенд.

Як відомо, раніше Бондаренко не змогла пробитися до основної сітки на турнірі у Бірмінгемі.

Додамо, що українка піднялася в оновленому рейтингу WTA.

Nature Valley International

Істборн, Великобританія

Призовий фонд - $852,564

Перше коло

Катерина Бондаренко (Україна) - Еден Сільва (Великобританія) 6:3, 6:2