Ястремська вийшла у півфінал турніру у Великобританії

Даяна Ястремська/WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська пробилася у півфінал турніру в Ілклі, обігравши представницю Великобританії Гаррієт Дарт 7:5, 6:7, 6:3.

Матч тривав 2 години і 31 хвилину, за які українка зробила 12 ейсів, допустила 11 подвійних помило і реалізувала дев'ять брейк-поінтів.

У півфіналі Ястремська зіграє проти росіянки Катєріни Алєксандрової, посіяної під сьомим номером на турнірі.

Як відомо, раніше Ястремська обіграла 24-річну представницю Таїланду Луксіку Кумкхум.



Додамо, що українка піднялася в оновленому рейтингу WTA.

Fuzion 100 Ilkley Trophy

Ілклі, Великобританія

Призовий фонд - $100,000

1/4 фіналу

Даяна Ястремська (Україна) - Гаррієт Дарт (Великобританія) 5:5, 6:7, 7:3