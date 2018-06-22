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152 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 19:15
Ястремська вийшла у півфінал турніру у Великобританії
|Даяна Ястремська/WTA
Українська тенісистка Даяна Ястремська пробилася у півфінал турніру в Ілклі, обігравши представницю Великобританії Гаррієт Дарт 7:5, 6:7, 6:3.
Матч тривав 2 години і 31 хвилину, за які українка зробила 12 ейсів, допустила 11 подвійних помило і реалізувала дев'ять брейк-поінтів.
У півфіналі Ястремська зіграє проти росіянки Катєріни Алєксандрової, посіяної під сьомим номером на турнірі.
Як відомо, раніше Ястремська обіграла 24-річну представницю Таїланду Луксіку Кумкхум.
Додамо, що українка піднялася в оновленому рейтингу WTA.
Fuzion 100 Ilkley Trophy
Ілклі, Великобританія
Призовий фонд - $100,000
1/4 фіналу
Даяна Ястремська (Україна) - Гаррієт Дарт (Великобританія) 5:5, 6:7, 7:3
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Шеф-редактор: Дмитро Копій