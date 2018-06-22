Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1314 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 19:50
Відчуття дежавю: Світоліна знову програла румунці
|Еліна Світоліна
Еліна Світоліна поступилася Михаелі Бузарнеску в двох сетах із рахунком 6:3, 6:2.
Світоліна змогла здійснити лише 2 ейси та 1 брейк.
Крім того, вона допустила 4 подвійні помилки.
Як відомо, у першому колі Світоліна переграла Алізу Корне.
До цього Бузарнеску вже вибили Світоліну з Ролан Гаррос.
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Третє коло
Еліна Світоліна (Україна) - Міхаела Бузарнеску (Румунія) 3:6, 2:6
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Шеф-редактор: Дмитро Копій