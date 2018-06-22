Відчуття дежавю: Світоліна знову програла румунці

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна поступилася Михаелі Бузарнеску в двох сетах із рахунком 6:3, 6:2.

Світоліна змогла здійснити лише 2 ейси та 1 брейк.

Крім того, вона допустила 4 подвійні помилки.

Як відомо, у першому колі Світоліна переграла Алізу Корне.

До цього Бузарнеску вже вибили Світоліну з Ролан Гаррос.

Nature Valley Classic - Premier

Бірмінгем, Великобританія

Призовий фонд - $885,040

Третє коло

Еліна Світоліна (Україна) - Міхаела Бузарнеску (Румунія) 3:6, 2:6