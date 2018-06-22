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22.06.2018  21:59

Стаховський здобув перемогу на турнірі у Великобританії

Сергій Стаховський

Український тенісист Сергій Стаховський пробився в півфінал турніру в Ілклі, обігравши першого сіяного австралійця Джордана Томпсона 6:4, 6:4.

За 1 годину і 23 хвилини матчу Стаховський зробив чотири брейк-поінти і шість разів подав навиліт.

У півфіналі українець зіграє з переможцем гри Томас Фаббіано - Майкл Ммо.

У півфінал в Ілклі також вийшла і 18-річна українка Даяна Ястремська.

Крім того, Світоліна знову програла румунці.

Fuzion 100 Ilkley Trophy

Ілклі, Великобританія

Призовий фонд - $127,000

1/4 фіналу

Сергій Стаховський (Україна) - Джордан Томпсон (Великобританія) 6:4, 6:4





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