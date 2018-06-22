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154 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 21:59
Стаховський здобув перемогу на турнірі у Великобританії
|Сергій Стаховський
Український тенісист Сергій Стаховський пробився в півфінал турніру в Ілклі, обігравши першого сіяного австралійця Джордана Томпсона 6:4, 6:4.
За 1 годину і 23 хвилини матчу Стаховський зробив чотири брейк-поінти і шість разів подав навиліт.
У півфіналі українець зіграє з переможцем гри Томас Фаббіано - Майкл Ммо.
У півфінал в Ілклі також вийшла і 18-річна українка Даяна Ястремська.
Крім того, Світоліна знову програла румунці.
Fuzion 100 Ilkley Trophy
Ілклі, Великобританія
Призовий фонд - $127,000
1/4 фіналу
Сергій Стаховський (Україна) - Джордан Томпсон (Великобританія) 6:4, 6:4
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