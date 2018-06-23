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113 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.06.2018 12:06
Ястремська посперечається за вихід у фінал турніру в Ілклі із росіянкою: розклад матчу
|Даяна Ястремська
18-річна Даяна Ястремська зіграє у півфіналі турніру ITF у британському Ілклі.
23 червня її суперницею буде росіянка Єкатєріна Алєксандрова, яка у чвертьфіналі здолала лідера посіву естонку Каю Канепі.
Матч розпочнеться о 14:00.
Зазначимо, що українка вже грала проти Алєксандрової - у нинішньому сезоні вона здолала її на хардовому турнірі у Санкт-Петербурзі на стадії першого раунду кваліфікації.
Нагадаємо, у чвертьфіналі Ястремська у напруженому матчі обіграла володаркою wild-card британкою Гаррієт Дарт - 7:5, 6:7 (4), 6:3. При цьому у першому сеті українка поступалася 1:4.
Також стало відомо, що Ястремська встановить особистий рекорд у рейтингу WTA.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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