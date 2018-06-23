Ястремська посперечається за вихід у фінал турніру в Ілклі із росіянкою: розклад матчу

Даяна Ястремська

18-річна Даяна Ястремська зіграє у півфіналі турніру ITF у британському Ілклі.

23 червня її суперницею буде росіянка Єкатєріна Алєксандрова, яка у чвертьфіналі здолала лідера посіву естонку Каю Канепі.

Матч розпочнеться о 14:00.

Зазначимо, що українка вже грала проти Алєксандрової - у нинішньому сезоні вона здолала її на хардовому турнірі у Санкт-Петербурзі на стадії першого раунду кваліфікації.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ястремська у напруженому матчі обіграла володаркою wild-card британкою Гаррієт Дарт - 7:5, 6:7 (4), 6:3. При цьому у першому сеті українка поступалася 1:4.

Також стало відомо, що Ястремська встановить особистий рекорд у рейтингу WTA.