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91 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]23.06.2018 16:29
Бондаренко вийшла в основну сітку турніру в Істборні
|Катерина Бондаренко
Українка Катерина Бондаренко зіграє в основній сітці турніру WTA Premier у британському Істбурні.
У фіналі кваліфікації колишня 29-та ракетка світу здолала Ану Конюх з Хорватії 6:2, 6:2.
З ким українка зіграє у першому колі основи змагань, стане відомо пізніше.
Раніше повідомлялося, що Бондаренко зіграє в основній сітці Вімблдона.
Nature Valley International
Турнір WTA Premier
Істборн, Великобританія
Призовий фонд - $852,564
Кваліфікація
Друге коло
Катерина Бондаренко (Україна) - Ана Конюх (Хорватія) - 6:2, 6:2
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій