Бондаренко вийшла в основну сітку турніру в Істборні

Катерина Бондаренко

Українка Катерина Бондаренко зіграє в основній сітці турніру WTA Premier у британському Істбурні.

У фіналі кваліфікації колишня 29-та ракетка світу здолала Ану Конюх з Хорватії 6:2, 6:2.

З ким українка зіграє у першому колі основи змагань, стане відомо пізніше.

Раніше повідомлялося, що Бондаренко зіграє в основній сітці Вімблдона.

Nature Valley International

Турнір WTA Premier

Істборн, Великобританія

Призовий фонд - $852,564

Кваліфікація

Друге коло

Катерина Бондаренко (Україна) - Ана Конюх (Хорватія) - 6:2, 6:2