Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
185 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 15:55
Ястремська поступилася у фіналі британського стотисячника
|Даяна Ястремська
Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла виграти Fuzion 100 Ilkley Trophy у британському Ілклі.
Кривдницею нашої спортсменки стала чешка Тереза Сміткова.
Нагадаємо, що у півфіналі 18-річна Ястремська здолала росіянку Єкатєріну Алєксандрову.
Також стало відомо, що Ястремська встановить особистий рекорд у рейтингу WTA.
Fuzion 100 Ilkley Trophy
Ілклі, Великобританія
Турнір ITF
Призовий фонд - $100,000
Фінал
24 червня
Даяна Ястремська (Україна) - Тереза Сміткова (Чехія, Q) 6:7(2), 6:3, 6:7(4)
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