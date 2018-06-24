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24.06.2018  15:55

Ястремська поступилася у фіналі британського стотисячника

Даяна Ястремська

Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла виграти Fuzion 100 Ilkley Trophy у британському Ілклі.

Кривдницею нашої спортсменки стала чешка Тереза Сміткова.

Нагадаємо, що у півфіналі 18-річна Ястремська здолала росіянку Єкатєріну Алєксандрову.

Також стало відомо, що Ястремська встановить особистий рекорд у рейтингу WTA.

Fuzion 100 Ilkley Trophy

Ілклі, Великобританія

Турнір ITF

Призовий фонд - $100,000

Фінал

24 червня

Даяна Ястремська (Україна) - Тереза Сміткова (Чехія, Q) 6:7(2), 6:3, 6:7(4)





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