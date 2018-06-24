Стаховський став переможцем турніру в Ілклі

Сергій Стаховський

Українець Сергій Стаховський виграв турнір Челленджер в британському Ілклі.

У фіналі він обіграв Оскара Отте з Німеччини. Гра тривала 1 годину 18 хвилин.

Як відомо, у півфіналі українець виграв у Майкла Ммо з США.

Для Стаховського це перший титул в сезоні. Востаннє українець вигравав Челленджер в серпні 2017 року в словенському Порторожі.

Fuzion 100 Ilkley Trophy

Ілклі, Великобританія

Призовий фонд - $127,000

Фінал

Сергій Стаховський (Україна, 8) - Оскар Отте (Німеччина) 6:4, 6:4