Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
152 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 19:30
Стаховський став переможцем турніру в Ілклі
|Сергій Стаховський
Українець Сергій Стаховський виграв турнір Челленджер в британському Ілклі.
У фіналі він обіграв Оскара Отте з Німеччини. Гра тривала 1 годину 18 хвилин.
Як відомо, у півфіналі українець виграв у Майкла Ммо з США.
Для Стаховського це перший титул в сезоні. Востаннє українець вигравав Челленджер в серпні 2017 року в словенському Порторожі.
Fuzion 100 Ilkley Trophy
Ілклі, Великобританія
Призовий фонд - $127,000
Фінал
Сергій Стаховський (Україна, 8) - Оскар Отте (Німеччина) 6:4, 6:4
Читай також
Останні публікації
23.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
23.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Відеоогляди всіх матчів ЧС-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
|
12.06.2018
Світоліній на Ролан Гаррос забракло впевненості, але вона зробить правильні висновки - капітан збірної України
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій