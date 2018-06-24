Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
69 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 21:40
Бондаренко вийшла до другого кола в Істборні
|Катерина Бондаренко
Українка Катерина Бондаренко вийшла до другого кола на турніру WTA Premier у британському Істбурні.
В першому колі вона виграла у Алізе Корне.
Nature Valley International
Турнір WTA Premier
Істборн, Великобританія
Призовий фонд - $852,564
Перше коло
Катерина Бондаренко (Україна, Q) - Алізе Корне (Франція) 4:6, 6:2, 6:4
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Шеф-редактор: Дмитро Копій