Бондаренко вийшла до другого кола в Істборні

Катерина Бондаренко

Українка Катерина Бондаренко вийшла до другого кола на турніру WTA Premier у британському Істбурні.

В першому колі вона виграла у Алізе Корне.

Nature Valley International

Турнір WTA Premier

Істборн, Великобританія

Призовий фонд - $852,564

Перше коло

Катерина Бондаренко (Україна, Q) - Алізе Корне (Франція) 4:6, 6:2, 6:4