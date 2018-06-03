Вільямс проти Шарапової: американка обурилася тим, як росіянка змалювала її у своїй книзі

Марія Шарапова та Серена Вільямс зустрінуться на стадії 1/8 фіналу Roland Garros-2018

Американка Серена Вільямс жорстко висловилася щодо книги росіянки Марії Шарапової, в якому вона присвятила її чимало рядків.

Вільямс, яка зустрінеться із Шараповою в 1/8 фіналу Roland Garros, росіянка наче спеціально писала про неї неправду та чутки у книзі, яка вийшла у 2017 році.

Зокрема Шарапова висловлює думку, що Серена Вільямс ненавиділа її і завжди грала проти неї особливо старанно. За словами росіянки, це могло бути пов'язано з інцидентом після фіналу Вімблдону-2004, коли Шарапова перемогла Вільямс, після чого побачила, що та плаче у роздягальні. Після цього Вільямс нібито сказала: "Я ніколи більше не програю цій...".

"Думаю, книга - це чутки на 100 відсотків. Принаймні, те, що я чула і читала, трохи розчарувало. Я плакала в роздягальні після поразок багато разів, і це роблять багато. Це нормально. Думаю, це показує пристрасть і бажання перемагати. Це був фінал Вімблдону. Думаю, було б дивно, якби я не розплакалася, адже я емоційна і не приховую це",- каже Вільямс.

"Можливо, те, що сталося в роздягальні, мало залишитися в роздягальні, необов'язково було писати про це в книзі і виставляти мене в не найкращому світлі. Я дуже хотіла прочитати її книгу, я була дуже рада, коли вона вийшла. Але виявилося, що в книзі дуже багато про мене. Я здивувалася, чесно кажучи. Я подумала: ну ладно, я не очікувала, що книга буде написана про мене, причому не завжди правдиво. У мене немає до неї негативних емоцій. Просто трохи прикро бачити чутки в її книзі. Мені здається, жінки завжди повинні підтримувати один одного", - цитує американку Metro.

Зазначимо, що Вільямс зіграла на Ролан Гаррос вперше з березня цього року.

Раніше їй вдавалося тричі перемагати на Відкритій першості Франції.

Як відомо, українка Леся Цуренко вийшла в 1/8 фінала Ролан Гаррос.