Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
192 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.06.2018 13:37
Стаховський: Спорт - поза політикою? Хе*ня це все
|Сергій Стаховський / 112
У сучасному світі спорт і політика тісно пов'язані між собою.
Так вважає український тенісист Сергій Стаховський.
"Спорт поза політикою? Хе*ня це все. Спорт - і є політика. І політика на найвищому рівні", - вважає спортсмен.
"Я вже декілька років принципово не спілкуюся з російськими ЗМІ, хоча пропозиції були", - цитує Стаховського 112 канал.
Нагадаємо, що Стаховський задушив би всіх, хто розмовляє російською.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Фехтування. Харлан виграла срібло Кубку світу в Тунісі
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій