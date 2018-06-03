Стаховський: Спорт - поза політикою? Хе*ня це все

Сергій Стаховський / 112

У сучасному світі спорт і політика тісно пов'язані між собою.

Так вважає український тенісист Сергій Стаховський.

"Спорт поза політикою? Хе*ня це все. Спорт - і є політика. І політика на найвищому рівні", - вважає спортсмен.

"Я вже декілька років принципово не спілкуюся з російськими ЗМІ, хоча пропозиції були", - цитує Стаховського 112 канал.

Нагадаємо, що Стаховський задушив би всіх, хто розмовляє російською.