Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
192 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
03.06.2018  13:37

Стаховський: Спорт - поза політикою? Хе*ня це все

Сергій Стаховський / 112

У сучасному світі спорт і політика тісно пов'язані між собою.

Так вважає український тенісист Сергій Стаховський.

"Спорт поза політикою? Хе*ня це все. Спорт - і є політика. І політика на найвищому рівні", - вважає спортсмен.

"Я вже декілька років принципово не спілкуюся з російськими ЗМІ, хоча пропозиції були", - цитує Стаховського 112 канал.

Нагадаємо, що Стаховський задушив би всіх, хто розмовляє російською.





Читай також
Стаховський: Задушив би всіх, хто розмовляє російською
Взагалі невідомо, чи зможе Долгополов грати далі: Стаховський зробив важливу заяву щодо партнера по збірній України
Стаховський у боротьбі програв Звєрєву та залишив Roland Garros
Стаховський повторив минулорічний успіх, вийшовши у другий раунд Roland Garros
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
15:11
Теніс. Світоліна зізналася, за кого б вийшла заміж
14:52
Футбол. Алієв розповів про найбільший штраф у кар'єрі. ВІДЕО
14:35
Футбол. Зінченко посперечався з Де Брюйне щодо збірної України на жорстке бажання
14:10
Футбол. Шовковський: Коли я зібрався на Майдан, надійшло півсотні дзвінків і мільйон повідомлень
13:55
Футбол. Збірну Бразилії на матч із Хорватією виведе 21-річний капітан
13:37
Теніс. Стаховський: Спорт - поза політикою? Хе*ня це все
13:20
Фехтування. Харлан виграла срібло Кубку світу в Тунісі
12:58
Футбол. Шахтар цікавиться опорником збірної Португалії
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
17.01.2018

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Еліна Світоліна: український прорив
Світоліна: В Україні тенісистові піднятися складніше, ніж в Англії чи Франції
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!