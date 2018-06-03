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03.06.2018  15:11

Світоліна зізналася, за кого б вийшла заміж

Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла б заміж за принца.

Про це повідомляє btu.org.ua.

"Вийти за принца? Ну, напевно, хотілося б. Не думаю, що є такі дівчата, які б не хотіли стати принцесами. Але при цьому підозрюю, що в тенісі я навряд чи змогла б так побудувати свою кар'єру. Хоча чому б і ні?" - сказала Світоліна.

Нагадаємо, що тренер Світоліної зробив амбітну заяву щодо своєї підопічної.





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