Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
124 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.06.2018 15:11
Світоліна зізналася, за кого б вийшла заміж
|Еліна Світоліна
Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла б заміж за принца.
Про це повідомляє btu.org.ua.
"Вийти за принца? Ну, напевно, хотілося б. Не думаю, що є такі дівчата, які б не хотіли стати принцесами. Але при цьому підозрюю, що в тенісі я навряд чи змогла б так побудувати свою кар'єру. Хоча чому б і ні?" - сказала Світоліна.
Нагадаємо, що тренер Світоліної зробив амбітну заяву щодо своєї підопічної.
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