Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
95 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.06.2018 14:53
Стаховський: Я пожартував, що хочу задушити людей, які розмовляють російською
|Сергій Стаховський
Друга ракетка України Сергій Стаховський спростував своє різке висловлювання щодо російської мови.
Про це він написав у своєму твіттер-аккаунті.
"Мої слова були сказані жартома, але вони були за межею дозволеного, мені дуже шкода", - написав тенісист.
Раніше Стаховський заявив, що задушив би всіх, хто розмовляє російською.
Також українець переконаний, що спорт і політика тісно пов'язані в сучасному світі.
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