Стаховський: Я пожартував, що хочу задушити людей, які розмовляють російською

Сергій Стаховський

Друга ракетка України Сергій Стаховський спростував своє різке висловлювання щодо російської мови.

Про це він написав у своєму твіттер-аккаунті.

"Мої слова були сказані жартома, але вони були за межею дозволеного, мені дуже шкода", - написав тенісист.

Раніше Стаховський заявив, що задушив би всіх, хто розмовляє російською.

Також українець переконаний, що спорт і політика тісно пов'язані в сучасному світі.