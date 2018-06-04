Зіркова тенісистка зізналася, чому не зіграла з Шараповою

Серена Вільямс

Травма американської тенісистки Серени Вільямс завадила їй вийти на матч з росіянкою Марією Шараповою в четвертому раунді Roland Garros.

Про це розповіла сама тенісистка.

"На жаль, у мене є деякі проблеми з пекторальними м'язами руки. Я просто фізично не можу подавати. У такій ситуації важко грати", - говорить тенісистка.

“I unfortunately been having some issues with my pec muscle... right now I can’t actually serve so it’s actually hard to play when I can’t physically serve.”@serenawilliams #RG18 pic.twitter.com/QEGhy7Y6Si — Roland-Garros (@rolandgarros) 4 июня 2018 г.

"Я дуже розчарована. Я відірвала стільки вільного часу від доньки і від сім'ї для того, щоб тут виступити. З кожним матчем я грала все краще, я була відмінно готова фізично", - продовжує американка.

"Дуже важко це прийняти, тому що я люблю грати з Марією. У таких матчах я завжди готова грати. Мені дуже прикро, але я дала собі слово, що не гратиму, якщо не буду готова хоча б на 50%. У мене такого ніколи не було", - цитує тенісистку офіційний твіттер турніру.

У чвертьфіналі Шарапова зіграє або з іспанкою Гарбінє Мугуруса, або з українкою Лесею Цуренко.

Раніше Леся Цуренко в 3-му колі Ролан Гаррос впевнено перемогла 18-ту ракетку світу.

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