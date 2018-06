Зіркова тенісистка зізналася, чому не зіграла з Шараповою

Травма американської тенісистки Серени Вільямс завадила їй вийти на матч з росіянкою Марією Шараповою в четвертому раунді Roland Garros.

Про це розповіла сама тенісистка.

"На жаль, у мене є деякі проблеми з пекторальними м'язами руки. Я просто фізично не можу подавати. У такій ситуації важко грати", - говорить тенісистка.

“I unfortunately been having some issues with my pec muscle... right now I can’t actually serve so it’s actually hard to play when I can’t physically serve.”@serenawilliams #RG18 pic.twitter.com/QEGhy7Y6Si