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04.06.2018  20:32

Цуренко не змогла дограти матч 4-го кола Ролан Гаррос - Мугуруса йде далі

Леся Цуренко

2-га ракетка України Леся Цуренко знялася з матчу проти Гарбінє Мугуруси в 4-му колі Ролан Гаррос через травму.

Про це повідомляє btu.org.ua.

За рахунку 0-1, 15-30 українка покинула корт і скористалася медичною перервою через пошкодження лівого стегна.

Леся повернулася на майданчик та дограла гейм на подачі іспанки. Після початку гейму на своїй подачі Леся продовжити боротьбу вже не змогла.

Для Лесі Цуренко це був перший поєдинок 1/8 фіналу в Парижі. Раніше українка вже доходила до цієї стадії на мейджор - на US Open в сезоні-2016.

Гарбінє Мугуруса буде боротися за путівку в півфінал з Марією Шараповою, яка через відмову Серени Вільямс пройшла в 1/4 фіналу.

Нагадаємо, що Світоліна має шанси залишитися на четвертому місці світового рейтинга.

Крім того, зіркова тенісистка зізналася, чому не зіграла з Шараповою.





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