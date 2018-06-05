Організатори Ролан Гаррос приписали відомому українцю російське громадянство

Андрій Медведєв

Організатори Ролан Гаррос припустилися помилки, приписавши українцю Андрію Медведєву російське громадянство.

Як відомо, Медведєв виступить у змаганні Турніру Легенд.

Організатори в офіційному прес-релізі змагань записали його росіянином, пише tennisua.org.

Як відомо, в минулому році Медведєв грав у фіналі Турніру Легенд.