Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
201 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]05.06.2018 12:54
Організатори Ролан Гаррос приписали відомому українцю російське громадянство
|Андрій Медведєв
Організатори Ролан Гаррос припустилися помилки, приписавши українцю Андрію Медведєву російське громадянство.
Як відомо, Медведєв виступить у змаганні Турніру Легенд.
Організатори в офіційному прес-релізі змагань записали його росіянином, пише tennisua.org.
Як відомо, в минулому році Медведєв грав у фіналі Турніру Легенд.
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