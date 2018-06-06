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06.06.2018  21:16

Перед Вімблдоном Світоліна виступить на турнірі у Бірмінгемі

Еліна Світоліна

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна отримала wild-card на трав'яний турнір в Бірмінгемі.

Про це повідомляє прес-служба WTA.

"Я рада можливості знову приїхати в Бірмінгем. Це ідеальне місце для проведення матчів на траві напередодні Вімблдону. До того ж склад учасниць в цьому році буде дуже сильним, і я розумію, що конкуренція буде серйозною", - зазначила Еліна.

Раніше повідомлялося, що Світоліна зізналася, за кого б вийшла заміж.

Нещодавно Світоліна розповіла, чому програла на Ролан Гаррос.





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