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75 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.06.2018 21:16
Перед Вімблдоном Світоліна виступить на турнірі у Бірмінгемі
|Еліна Світоліна
Четверта ракетка світу Еліна Світоліна отримала wild-card на трав'яний турнір в Бірмінгемі.
Про це повідомляє прес-служба WTA.
"Я рада можливості знову приїхати в Бірмінгем. Це ідеальне місце для проведення матчів на траві напередодні Вімблдону. До того ж склад учасниць в цьому році буде дуже сильним, і я розумію, що конкуренція буде серйозною", - зазначила Еліна.
Раніше повідомлялося, що Світоліна зізналася, за кого б вийшла заміж.
Нещодавно Світоліна розповіла, чому програла на Ролан Гаррос.
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