Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
253 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.06.2018 21:57
Світоліна втратила позицію в рейтингу WTA
|Еліна Світоліна
Українська тенісистка Еліна Світоліна посяде п'яту сходинку в оновленому рейтингу WTA.
Про це повідомляє офіційний сайт WTA.
З четвертого місця Світоліну посуне американка Слоан Стівенс, яка вийшла у фінал Ролан Гаррос.
Нагадаємо, що українка залишила Ролан Гаррос у третьому колі.
Пізніше стало відомо, що перед Вімблдоном Світоліна виступить на турнірі у Бірмінгемі.
Читай також
Останні публікації
07.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Мессі проти Роналду: рекорди чемпіонатів світу, які ніколи не підкоряться двом зіркам. ВІДЕОАргентина та Португалія розпочнуть виступи на ЧС-2018 у різних групах, проте мільйони вболівальників будуть порівнювати гру Ліонеля Мессі та Криштіану Роналду з перших днів Мундіалю. Пропонуємо вам поглянути на протистояння двох найкращих футболістів планети з цікавого боку.
07.06.2018 - Вячеслав Твердохліб, Андрій Твердохліб
ЧС-2018
ЧС-2018
Невідомий призер 30-го та тріумф італійців у 1934 році. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕОІсторія чемпіонатів світу з футболу – цікава та воістину невичерпна. Особливе місце в ній займають перші турніри – пам'ять про них залишилася тільки на сторінках пожовклих від часу старих газет та дуже рідкісних кадрів кінохроніків. Максимум того, що можна зібрати і ляже в розповідь про перший світовий футбольний форум.
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
1
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій