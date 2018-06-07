Світоліна втратила позицію в рейтингу WTA

Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна посяде п'яту сходинку в оновленому рейтингу WTA.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

З четвертого місця Світоліну посуне американка Слоан Стівенс, яка вийшла у фінал Ролан Гаррос.

Нагадаємо, що українка залишила Ролан Гаррос у третьому колі.

Пізніше стало відомо, що перед Вімблдоном Світоліна виступить на турнірі у Бірмінгемі.