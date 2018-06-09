Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
174 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.06.2018 19:58
Халеп виграла Ролан Гаррос, перемігши Стівенс
|Сімона Халеп
9 червня відбувся фінал французького престижного турніру Ролан Гаррос.
У боротьбі за трофей перемогу здобула румунка Сімона Халеп, перемігши в трьох сетах американку Слоун Стівенс.
Нагадаємо, що Цуренко не змогла дограти матч 4-го кола Ролан Гаррос.
Також повідомлялося, що організатори Ролан Гаррос приписали відомому українцю російське громадянство.
Roland Garros
Париж, Франція
Призовий фонд – € 14 812 000
Ґрунт, одиночний розряд
Фінал
Жінки
9 червня
Сімона Халеп (Румунія) – Слоун Стівенс (США) 3:6, 6:4, 6:1
The moment @Simona_Halep became Roland-Garros champion!#RG18 pic.twitter.com/S1dDoOhwpp— Roland-Garros (@rolandgarros) 9 июня 2018 г.
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