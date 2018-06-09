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09.06.2018  19:58

Халеп виграла Ролан Гаррос, перемігши Стівенс

Сімона Халеп

9 червня відбувся фінал французького престижного турніру Ролан Гаррос.

У боротьбі за трофей перемогу здобула румунка Сімона Халеп, перемігши в трьох сетах американку Слоун Стівенс.

Нагадаємо, що Цуренко не змогла дограти матч 4-го кола Ролан Гаррос.

Також повідомлялося, що організатори Ролан Гаррос приписали відомому українцю російське громадянство.

Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд – € 14 812 000

Ґрунт, одиночний розряд

Фінал

Жінки

9 червня

Сімона Халеп (Румунія) – Слоун Стівенс (США) 3:6, 6:4, 6:1





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