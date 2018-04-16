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179 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.04.2018 20:37
Найвідоміший велогонщик України планує створити на батьківщині професійну велокоманду
|Ярослав Попович
Колишній велогонщик Ярослав Попович прилетів з Європи до України, щоб створити професійну велокоманду.
Про це повідомляють vesti-ukr.com.
"Чому я в Україні? Разом із партнерами реалізуємо велопроект Ride & Wine в Італії. Це велосипедні канікули для любителів і не тільки. Розповімо про це більш детально. Є ще більш глобальний проект - створення професійної української велокоманди", - анонсував фахівець.
"Я провів 15 сезонів у професійному велоспорті як гонщик, зараз набираюся досвіду як спортивний директор команди. Було б здорово цей досвід передати українському велоспорту. Зустрічаємося з бізнесменами, обговорюємо деталі. Перебуваємо на початку шляху", - зізнався Попович.
Нагадаємо, що відома велогонщиця показала жахливі наслідки ДТП.
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