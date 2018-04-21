СПОРТИВНІ БАТЛИ
Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
57 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.04.2018 10:48
Українець Падун виграв 5-й етап Туру Альп. ВІДЕО
|Марк Падун
Український велогонщик команди Bahrain Merida Марк Падун виграв останній етап велобагатоденки Тур Альп.
Це перша перемога 21-річного українця на дорослому рівні.
В останній раз українці перемагали на етапах велобагатоденки такого рівня в 2006 році, коли Ярослав Попович виграв 12-й етап Тур де Франс.
У загальному заліку Тура Альп переміг французький гонщик Groupama - FDJ Тібо Піно.
Зазначимо, що Падун посів 12-те місце в тоталі.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
|
20.05.2017
Яна Беломоіна: Цілі національної команди полягають у піднятті прапору та звучанні гімну України
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій