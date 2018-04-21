Українець Падун виграв 5-й етап Туру Альп. ВІДЕО

Марк Падун



Український велогонщик команди Bahrain Merida Марк Падун виграв останній етап велобагатоденки Тур Альп.

Це перша перемога 21-річного українця на дорослому рівні.

В останній раз українці перемагали на етапах велобагатоденки такого рівня в 2006 році, коли Ярослав Попович виграв 12-й етап Тур де Франс.

У загальному заліку Тура Альп переміг французький гонщик Groupama - FDJ Тібо Піно.

Зазначимо, що Падун посів 12-те місце в тоталі.