Українець фінішував другим на другому етапі Тура Бельгії

Андрій Грівко

Український велогонщик Андрій Грівко з Astana Pro Team посів друге місце в індивідуальній обробленні на етапі Туру Бельгії.



Грівко подолав 10,6 кілометра за 12 хвилин і 43 секунди, відставши від лідера гонки Крістофа Лапорта на п'ять секунд.

Нагадаємо, що в квітні українець Падун виграв 5-й етап Туру Альп.