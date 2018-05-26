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26.05.2018  14:46

Українець фінішував другим на другому етапі Тура Бельгії

Андрій Грівко

Український велогонщик Андрій Грівко з Astana Pro Team посів друге місце в індивідуальній обробленні на етапі Туру Бельгії.
 
Грівко подолав 10,6 кілометра за 12 хвилин і 43 секунди, відставши від лідера гонки Крістофа Лапорта на п'ять секунд.

Нагадаємо, що в квітні українець Падун виграв 5-й етап Туру Альп.





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