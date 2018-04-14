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14.04.2018  13:59

Без шансів для інших: Хімік увосьме поспіль завоював чемпіонський титул

 

Южненський Хімік став переможцем турніру за 1-4 місця у жіночому чемпіонаті України.

Таким чином, волейболістки з Одещини завоювали золоті нагороди першості. Це звершення підкорилося Хіміку увосьме поспіль.

Варто додати, що у шести поєдинках фінального турніру майбутні чемпіонки програли лише один сет.

Друге місце зайняли волейболістки з Волинь-Університет-ОДЮСШ (Луцьк), третє - тернопільська Галичанка. І нарешті запорізька Орбіта лише з однієї перемогою фінішувала четвертою. 

Нагадаємо, на початку сезону стало відомо, що блокуюча Хіміка та збірної України Інна Молодцова переїхала грати в Росію.





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