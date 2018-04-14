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129 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.04.2018 13:59
Без шансів для інших: Хімік увосьме поспіль завоював чемпіонський титул
Южненський Хімік став переможцем турніру за 1-4 місця у жіночому чемпіонаті України.
Таким чином, волейболістки з Одещини завоювали золоті нагороди першості. Це звершення підкорилося Хіміку увосьме поспіль.
Варто додати, що у шести поєдинках фінального турніру майбутні чемпіонки програли лише один сет.
Друге місце зайняли волейболістки з Волинь-Університет-ОДЮСШ (Луцьк), третє - тернопільська Галичанка. І нарешті запорізька Орбіта лише з однієї перемогою фінішувала четвертою.
Нагадаємо, на початку сезону стало відомо, що блокуюча Хіміка та збірної України Інна Молодцова переїхала грати в Росію.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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