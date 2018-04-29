Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
259 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.04.2018 20:42
Барком-Кажани вперше оформили чемпіонство, вигравши у Локомотива
ВК Барком-Кажани виграв п'ятий матч фінальної серії у Локомотива.
Відтак, "кажани" в загальному вибороли три перемоги, вперше в історії клубу ставши Чемпіонами України з волейболу.
Раніше повідомлялося, що у Хімік увосьме поспіль завоював чемпіонський титул.
Чемпіонат України
Суперліга. Чоловіки
Фінал
5-й матч
29 квітня
Локомотив − Барком-Кажаи 1:3 (23:25, 25:18, 19:25, 19:25)
Рахунок у серії - 3:2
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Шеф-редактор: Дмитро Копій