Барком-Кажани вперше оформили чемпіонство, вигравши у Локомотива

ВК Барком-Кажани виграв п'ятий матч фінальної серії у Локомотива.

Відтак, "кажани" в загальному вибороли три перемоги, вперше в історії клубу ставши Чемпіонами України з волейболу.

Раніше повідомлялося, що у Хімік увосьме поспіль завоював чемпіонський титул.

Чемпіонат України

Суперліга. Чоловіки

Фінал

5-й матч

29 квітня

Локомотив − Барком-Кажаи 1:3 (23:25, 25:18, 19:25, 19:25)

Рахунок у серії - 3:2