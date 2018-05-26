Збірна України здобула сенсаційну перемогу над Нідерландами у Золотій Євролізі

Чоловіча збірна України перемогла Нідерланди у напруженому поєдинку 3-го туру Золотої Євроліги.

Українці поступалися сильному супернику 1:2 по сетах, проте у четвертій партії спромоглися переломити невдалий сценарій та перемогти. На тай-брейку на куражі українці повели 11:6 і врешті-решт здобули важливу звитягу.

Зазначимо, що після поразки від Туреччини у першому турі (0:3) та перемоги над Словенією у наступному поєдинку українці зберігають непогані шанси на вихід у фінал чотирьох. Для цього синьо-жовтим необхідно здобувати перемоги у матчах проти словенців та турків, пише СпортАрена.

Наступний матч українці зіграють проти Словенії 3 червня.

Раніше повідомлялося, що чемпіоном Суперліги у сезоні-2017/18 стали Кажани зі Львова.

Золота Євроліга

Груповий раунд

Група В

3-й тур

26 травня

Нідерланди - Україна 2:3 (25:15, 20:25, 25:20, 24:26, 13:15)