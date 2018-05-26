Збірна України здобула сенсаційну перемогу над Нідерландами у Золотій Євролізі
Чоловіча збірна України перемогла Нідерланди у напруженому поєдинку 3-го туру Золотої Євроліги.
Українці поступалися сильному супернику 1:2 по сетах, проте у четвертій партії спромоглися переломити невдалий сценарій та перемогти. На тай-брейку на куражі українці повели 11:6 і врешті-решт здобули важливу звитягу.
Зазначимо, що після поразки від Туреччини у першому турі (0:3) та перемоги над Словенією у наступному поєдинку українці зберігають непогані шанси на вихід у фінал чотирьох. Для цього синьо-жовтим необхідно здобувати перемоги у матчах проти словенців та турків, пише СпортАрена.
Наступний матч українці зіграють проти Словенії 3 червня.
Раніше повідомлялося, що чемпіоном Суперліги у сезоні-2017/18 стали Кажани зі Львова.
Золота Євроліга
Груповий раунд
Група В
3-й тур
26 травня
Нідерланди - Україна 2:3 (25:15, 20:25, 25:20, 24:26, 13:15)
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
25.04.2017
Харківський волейбольний Локомотив здобув 17-й чемпіонський титул в Україні. ФОТО
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій