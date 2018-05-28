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270 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.05.2018 14:58
Збірна України здобула першу перемогу у Євролізі, здолавши Португалію на виїзді
Жіноча збірна Україна здобула першу перемогу у Золотій Євролізі, здолавши у рамках 3-го туру Португалію на виїзді 3:0.
Таким чином, українки продовжують боротьбу за вихід у фінал чотирьох.
Вирішальним у матчі став перший сет, який Україна виграла з рахунком 25:22. У наступних двох партіях боротьби не було - 25:14 і 25:13 на користь синьо-жовтих.
Українки відсвяткували першу перемогу в турніру, піднявшись на третє місце в групі після першого кола. У паралельному матчі третього туру Болгарія вдома обіграла Азербайджан (3: 1) і закріпилася на першому місці в групі, пише СпортАрена.
Нагадаємо, раніше чоловіча збірна України обіграла Нідерланди у рамках Золотої Євроліги.
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