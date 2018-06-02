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182 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]02.06.2018 19:43
Збірна України поступилася у важливому матчі Євроліги
Жіноча збірна України програла Болгарії 0:3 у домашньому поєдинку Золотої Євроліги.
Українки втратили будь-які шанси на потрапляння у Фінал чотирьох змагань.
Після 5 матчів українки мають в активі лише дві перемоги. У синьо-жовтих залишилася гра із Азербайджаном, проте вона матиме турнірное значення лише для суперника, який бореться за перше місце у групі із болгарками.
Нагадаємо, раніше Україна перемогла Португалію на виїзді.
Золота Євроліга
Груповий турнір
5-й тур
Група А
Україна - Болгарія 0:3 (18:25, 20:25, 22:25)
Азербайджан - Португалія 3:1 (25:20, 26:28, 25:11, 25:15)
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