Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Волейбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
182 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
02.06.2018  19:43

Збірна України поступилася у важливому матчі Євроліги

 

Жіноча збірна України програла Болгарії 0:3 у домашньому поєдинку Золотої Євроліги.

Українки втратили будь-які шанси на потрапляння у Фінал чотирьох змагань. 

Після 5 матчів українки мають в активі лише дві перемоги. У синьо-жовтих залишилася гра із Азербайджаном, проте вона матиме турнірное значення лише для суперника, який бореться за перше місце у групі із болгарками. 

Нагадаємо, раніше Україна перемогла Португалію на виїзді.

Золота Євроліга

Груповий турнір

5-й тур

Група А

Україна - Болгарія 0:3 (18:25, 20:25, 22:25)

Азербайджан - Португалія 3:1 (25:20, 26:28, 25:11, 25:15)





Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
21:41
Футбол. Англія перемогла Нігерію, Австрія проти Німеччини. Інші товариські матчі
21:19
Футбол. Металіст 1925 та Таврія розтрощили суперників, Нива-Вінниця проти Агробізнеса. Інші матчі Другої ліги
20:57
Гандбол. Збірна України провалила кваліфікацію на чемпіонат Європи
20:44
ЧС-2018. Суперник збірної Росії на Мундіалі визначився із складом. ФОТО
20:25
Футбол. Ще один українець залишив азербайджанський клуб
19:59
Теніс. Взагалі невідомо, чи зможе Долгополов грати далі: Стаховський зробив важливу заяву щодо партнера по збірній України
19:43
Волейбол. Збірна України поступилася у важливому матчі Євроліги
19:14
Футбол. Голкіпер збірної Бразилії наблизився до своєї мрії і скоріше за все перейде у Реал
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
25.04.2017

Харківський волейбольний Локомотив здобув 17-й чемпіонський титул в Україні. ФОТО
Харківський Локомотив - чемпіон України сезону-2016/2017 з волейболу. Фінальна серія плей-офф з Баркомом протривала чотири матчі.
Тренер збірної України з волейболу Гарій Єгіазаров: Дуже хотілося завоювати путівку на чемпіонат Європи-2017 + ВІДЕО
Чоловіча збірна України (U-20) - віце-чемпіон Європи-2016 з волейболу
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!