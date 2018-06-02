Збірна України поступилася у важливому матчі Євроліги

Жіноча збірна України програла Болгарії 0:3 у домашньому поєдинку Золотої Євроліги.

Українки втратили будь-які шанси на потрапляння у Фінал чотирьох змагань.

Після 5 матчів українки мають в активі лише дві перемоги. У синьо-жовтих залишилася гра із Азербайджаном, проте вона матиме турнірное значення лише для суперника, який бореться за перше місце у групі із болгарками.

Нагадаємо, раніше Україна перемогла Португалію на виїзді.

Золота Євроліга

Груповий турнір

5-й тур

Група А

Україна - Болгарія 0:3 (18:25, 20:25, 22:25)

Азербайджан - Португалія 3:1 (25:20, 26:28, 25:11, 25:15)