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372 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]04.06.2018 10:15
Збірна України поступилася Словенії і втратила шанси на продовження боротьби в Золотій лізі
Збірна України з волейболу відіграла п'ятий матч Золотої Євроліги в Мариборі.
Наша команда програла збірній Словенії в тай-брейку.
6 червня Україна зіграє з Туреччиною в Івано-Франківську, але цей матч нічого не вирішуватиме, оскільки синьо-жовті втратили шанси на продовження боротьби у змаганнях.
Нагадаємо, що в 3 турі збірна України здобула сенсаційну перемогу над Нідерландами.
Золота Євроліга
Груповий етап
5 тур
3 червня
Україна - Словенія 2:3 (20:25, 25:21, 25:21, 23:25, 14:16)
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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