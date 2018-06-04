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04.06.2018  10:15

Збірна України поступилася Словенії і втратила шанси на продовження боротьби в Золотій лізі

 

Збірна України з волейболу відіграла п'ятий матч Золотої Євроліги в Мариборі.

Наша команда програла збірній Словенії в тай-брейку.

6 червня Україна зіграє з Туреччиною в Івано-Франківську, але цей матч нічого не вирішуватиме, оскільки синьо-жовті втратили шанси на продовження боротьби у змаганнях.

Нагадаємо, що в 3 турі збірна України здобула сенсаційну перемогу над Нідерландами.

Золота Євроліга

Груповий етап

5 тур

3 червня

Україна - Словенія 2:3 (20:25, 25:21, 25:21, 23:25, 14:16)





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