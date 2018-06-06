Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
100 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.06.2018 22:34
Жіноча збірна України програла останній матч Золотої Євроліги
Жіноча збірна України закінчила свої виступ в Золотій Євролізі поразкою від Азербайджану.
Українки програли всі три сети - 0:3 (28:30, 21:25, 23:25).
Українки ще в минулому турі втратили шанси на вихід у Фінал чотирьох, куди потрапляють переможці груп і найкраща збірна, яка посіла друге місце.
За підсумками групового раунду збірна України набрала 6 очок і посіла третє місце в групі А.
Як відомо, у 5-му турі Україна поступилася Болгарії.
А в третьому турі наша команда перемогла Португалію на виїзді.
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