Жіноча збірна України програла останній матч Золотої Євроліги

Жіноча збірна України закінчила свої виступ в Золотій Євролізі поразкою від Азербайджану.

Українки програли всі три сети - 0:3 (28:30, 21:25, 23:25).

Українки ще в минулому турі втратили шанси на вихід у Фінал чотирьох, куди потрапляють переможці груп і найкраща збірна, яка посіла друге місце.

За підсумками групового раунду збірна України набрала 6 очок і посіла третє місце в групі А.

Як відомо, у 5-му турі Україна поступилася Болгарії.

А в третьому турі наша команда перемогла Португалію на виїзді.