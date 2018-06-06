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06.06.2018  22:34

Жіноча збірна України програла останній матч Золотої Євроліги

 

Жіноча збірна України закінчила свої виступ в Золотій Євролізі поразкою від Азербайджану.

Українки програли всі три сети - 0:3 (28:30, 21:25, 23:25).

Українки ще в минулому турі втратили шанси на вихід у Фінал чотирьох, куди потрапляють переможці груп і найкраща збірна, яка посіла друге місце.

За підсумками групового раунду збірна України набрала 6 очок і посіла третє місце в групі А.

Як відомо, у 5-му турі Україна поступилася Болгарії.

А в третьому турі наша команда перемогла Португалію на виїзді.





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