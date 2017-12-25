Динамівський захисник дуже хоче поїхати в Росію

Виториану Антунеш

Захисник Хетафе Віторіну Антунеш, який належить київському Динамо, хоче поїхати на Мундіаль.

Про це повідомляє A Bola.

"Я хочу поїхати на чемпіонат світу. Мундіаль у Росії може бути для мене першим. Мене часто викликали до лав збірної Португалії, проте я ніколи не грав на чемпіонаті Європи або світу. Завжди мені не щастило. Зроблю все від мене залежне, щоб потрапити на ЧС-2018", - сказав Антунеш.

Нагадаємо, що Антунешу в Іспанії більше подобається, ніж в Динамо.