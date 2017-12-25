178 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.12.2017 15:38
Динамівський захисник дуже хоче поїхати в Росію
|Виториану Антунеш
Захисник Хетафе Віторіну Антунеш, який належить київському Динамо, хоче поїхати на Мундіаль.
Про це повідомляє A Bola.
"Я хочу поїхати на чемпіонат світу. Мундіаль у Росії може бути для мене першим. Мене часто викликали до лав збірної Португалії, проте я ніколи не грав на чемпіонаті Європи або світу. Завжди мені не щастило. Зроблю все від мене залежне, щоб потрапити на ЧС-2018", - сказав Антунеш.
Нагадаємо, що Антунешу в Іспанії більше подобається, ніж в Динамо.
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