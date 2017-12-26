Президент ФФУ запевнив, що не поїде на ЧС-2018 в Росію

Андрій Павелко

Президент ФФУ Андрій Павелко в жодному випадку не поїду на ЧС-2018 в Росію.

Про це він заявив у коментарі FootballHub.

"Ні, я ні в якому разі не поїду на ЧС в Росії. Хоча у мене складна ситуація, адже я є членом дисциплінарного комітету ФІФА. Там мені необхідно знаходитися, як члену дисциплінарного комітету. Але я з поважних причин не можу бути там. У мене є моральне внутрішнє рішення і я його не переступлю", - сказав він.

"Якби ми вийшли на ЧС в Росії, то це була б окрема історія. На жаль, це була б не чисто футбольна ситуація", - підсумував Павелко.

Як відомо, раніше Павелко заявляв, що ФФУ хоче оптимізувати витрати на збірну.