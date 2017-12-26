90 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.12.2017 15:07
Президент ФФУ запевнив, що не поїде на ЧС-2018 в Росію
|Андрій Павелко
Президент ФФУ Андрій Павелко в жодному випадку не поїду на ЧС-2018 в Росію.
Про це він заявив у коментарі FootballHub.
"Ні, я ні в якому разі не поїду на ЧС в Росії. Хоча у мене складна ситуація, адже я є членом дисциплінарного комітету ФІФА. Там мені необхідно знаходитися, як члену дисциплінарного комітету. Але я з поважних причин не можу бути там. У мене є моральне внутрішнє рішення і я його не переступлю", - сказав він.
"Якби ми вийшли на ЧС в Росії, то це була б окрема історія. На жаль, це була б не чисто футбольна ситуація", - підсумував Павелко.
Як відомо, раніше Павелко заявляв, що ФФУ хоче оптимізувати витрати на збірну.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
|
12.10.2017
Вихід на Мундіаль – справжнє свято для кожного футболіста
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua