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06.01.2018  22:33

Відома світова суперзірка може виконати офіційний гімн ЧС-2018

Леді Гага

Леді Гага може стати виконавицею офіційного гімну чемпіонату світу-2018, який пройде в Росії.

Про це повідомляє Daily Star.

Марокканський музичний продюсер Надіра Хайят, більш відомий як RedOne, підтвердив, що отримав згоду від співачки, проте рішення повинна обрати ФІФА.

За словами Хайята, Гага вже записала пісню, яка була спрямована на затвердження до ФІФА. Однак, навіть якщо відповідь буде негативною, уболівальники все одно зможуть почути пісню під час ЧС-2018.

Хайят є автором багатьох пісень Леді Гаги та інших відомих виконавців. Він також є автором пісні Bamboo для ЧС-2006 і We are one (Ole Ola) для ЧС-2014, пише Трибуна.

Нагадаємо, що президент ФФУ запевнив, що не поїде на ЧС-2018 в Росію.
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