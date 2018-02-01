Михайличенко: Росія не заслуговує на проведення чемпіонату світу

Олексій Михайличенко

Спортивний директор київського Динамо Олексій Михайличенко вважає, що Росія отримала право проведення ЧС-2018 незаслужено.

Про це він сказав в ефірі телеканалу 112.

"Якщо я скажу, що хочу, щоб у Росії відібрали право проведення ЧС, то це прозвучить злісно. Але я вважаю, що вони його отримали незаслужено. Мені так здається", - сказав колишній гравець Динамо.

"Звичайно, дуже шкода, що ми туди не їдемо. Не в Росію, а на чемпіонат світу. А як воно буде - мені важко сказати. Але, звичайно ж, я вважаю, що своєю поведінкою, і не тільки стосовно України, але і стосовно всієї Європи й світу, Росія не заслуговує проводити ЧС-2018", - переконаний Михайличенко.

Нагадаємо, що ФФУ виступила з офіційною заявою з приводу акредитації українських журналістів на ЧС-2018.