Шанси на трансляцію ЧС-2018 в Україні тануть - один із мовників відмовився від показу

Зураб Аласанія / Урядовий кур'єр

Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовилася від трансляції чемпіонату світу-2018 із футболу, який відбудеться в Росії.

Про це повідомив голова правління НСТУ Зураб Аласанія.

"Чемпіонат світу з футболу в Росії, який відбуватиметься цього року, ми відмовляємося показувати. Це серйозна багатомільйонна справа, права на показ куплено ще до 2013 року. Це важке рішення", - сказав функціонер.

"Суспільне може показувати чемпіонат світу в Москві? Ні. І ось тепер ринок, який мав домовленості про паралельний показ, дізнавшись про позицію суспільного, також почав відмовлятися", - цитує Аласанію Урядовий кур'єр.

Нагадаємо, що міністр молоді та спорту України закликав ігнорувати чемпіонат світу в Росії.