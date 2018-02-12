649 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.02.2018 11:55
Шанси на трансляцію ЧС-2018 в Україні тануть - один із мовників відмовився від показу
|Зураб Аласанія / Урядовий кур'єр
Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовилася від трансляції чемпіонату світу-2018 із футболу, який відбудеться в Росії.
Про це повідомив голова правління НСТУ Зураб Аласанія.
"Чемпіонат світу з футболу в Росії, який відбуватиметься цього року, ми відмовляємося показувати. Це серйозна багатомільйонна справа, права на показ куплено ще до 2013 року. Це важке рішення", - сказав функціонер.
"Суспільне може показувати чемпіонат світу в Москві? Ні. І ось тепер ринок, який мав домовленості про паралельний показ, дізнавшись про позицію суспільного, також почав відмовлятися", - цитує Аласанію Урядовий кур'єр.
Нагадаємо, що міністр молоді та спорту України закликав ігнорувати чемпіонат світу в Росії.
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