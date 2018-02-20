ФІФА не допустить збірну Саудівської Аравії на Мундіаль?

ФІФА може не допустити збірну Саудівської Аравії до участі в ЧС-2018.

ФІФА стурбована тим, що в Саудівській Аравії і ОАЕ футбол використовується в політичній площині. У червні 2017 року Саудівська Аравія, ОАЕ і ще ряд країн ввели санкції проти Катару.

Під час Кубка Перської затоки, що відбувся в грудні, саудівські державні медіа пропонували гравцям збірної Бахрейну значні фінансові бонуси за перемогу над "терористами" - командою Катару. Медіа висвітлювали турнір у войовничому по відношенню до Катару ключі.

Клуби з Саудівської Аравії і ОАЕ відмовлялися грати з суперниками з Катару в новому сезоні Ліги чемпіонів. Азіатська футбольна конфедерація винесла попередження Саудівської Аравії і ОАЕ і заявила, що накладе на них санкції, якщо ситуація не буде врегульована.

ФІФА вивчає ситуацію. Організація має намір провести переговори з представниками Саудівської Аравії. Відповідно до норм ФІФА, втручання політики в футбол неприпустиме, пише ua.tribuna.com.

Як відомо, на ЧС-2018 збірна Саудівської Аравії потрапила в групу А.