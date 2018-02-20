Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
422 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
20.02.2018  23:16

ФІФА не допустить збірну Саудівської Аравії на Мундіаль?

 

ФІФА може не допустити збірну Саудівської Аравії до участі в ЧС-2018.

ФІФА стурбована тим, що в Саудівській Аравії і ОАЕ футбол використовується в політичній площині. У червні 2017 року Саудівська Аравія, ОАЕ і ще ряд країн ввели санкції проти Катару.

Під час Кубка Перської затоки, що відбувся в грудні, саудівські державні медіа пропонували гравцям збірної Бахрейну значні фінансові бонуси за перемогу над "терористами" - командою Катару. Медіа висвітлювали турнір у войовничому по відношенню до Катару ключі.

Клуби з Саудівської Аравії і ОАЕ відмовлялися грати з суперниками з Катару в новому сезоні Ліги чемпіонів. Азіатська футбольна конфедерація винесла попередження Саудівської Аравії і ОАЕ і заявила, що накладе на них санкції, якщо ситуація не буде врегульована.

ФІФА вивчає ситуацію. Організація має намір провести переговори з представниками Саудівської Аравії. Відповідно до норм ФІФА, втручання політики в футбол неприпустиме, пише ua.tribuna.com.

Як відомо, на ЧС-2018 збірна Саудівської Аравії потрапила в групу А.




Останні публікації
20.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
15.02.2018
Футбол

АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
13.02.2018
Футбол

Ювентус - Тоттенгем. Хроніка і онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
00:20
Футбол. Український гравець не дебютував за Слован через травму
00:11
Футбол. Один з лідерів Роми може пропустити гру з Шахтарем
20.02.2018
23:51
Футбол. Мессі підкорилося ще одне досягнення в Лізі чемпіонів
23:36
Футбол. Баварія знищила Бешикташ, Челсі і Барселона розписали мирову. Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
23:28
Футбол. Захисник Шахтаря пообіцяв поголитися наголо, якщо гірники виграють Лігу чемпіонів
23:16
ЧС-2018. ФІФА не допустить збірну Саудівської Аравії на Мундіаль?
22:37
Футбол. Екс-гравець Динамо провалив свій дебют в Лізі чемпіонів
22:19
Футбол. Суркіс програв ще одну судову справу
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
12.10.2017

Вихід на Мундіаль – справжнє свято для кожного футболіста
Чемпіон підготував ексклюзивний матеріал з приводу потрапляння більшості збірних на Мундіаль, а також реакції відомих футболістів з соціальних мереж на тріумфи власних команд
Україна - Хорватія. Текстова онлайн-трансляція матчу ЧС-2018
ЧС-2018. Відбірний етап. Косово - Україна. Онлайн-коментар матчу
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!