ФІФА не допустить збірну Саудівської Аравії на Мундіаль?
ФІФА може не допустити збірну Саудівської Аравії до участі в ЧС-2018.
ФІФА стурбована тим, що в Саудівській Аравії і ОАЕ футбол використовується в політичній площині. У червні 2017 року Саудівська Аравія, ОАЕ і ще ряд країн ввели санкції проти Катару.
Під час Кубка Перської затоки, що відбувся в грудні, саудівські державні медіа пропонували гравцям збірної Бахрейну значні фінансові бонуси за перемогу над "терористами" - командою Катару. Медіа висвітлювали турнір у войовничому по відношенню до Катару ключі.
Клуби з Саудівської Аравії і ОАЕ відмовлялися грати з суперниками з Катару в новому сезоні Ліги чемпіонів. Азіатська футбольна конфедерація винесла попередження Саудівської Аравії і ОАЕ і заявила, що накладе на них санкції, якщо ситуація не буде врегульована.
ФІФА вивчає ситуацію. Організація має намір провести переговори з представниками Саудівської Аравії. Відповідно до норм ФІФА, втручання політики в футбол неприпустиме, пише ua.tribuna.com.
Як відомо, на ЧС-2018 збірна Саудівської Аравії потрапила в групу А.
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