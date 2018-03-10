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10.03.2018  20:42

Британія збирається бойкотувати ЧС-2018?

 

Британська влада розглядає можливість колективного бойкоту чемпіонату світу з футболу, який відбудеться цього року в Росії, через отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля.

Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела у британському уряді.

Представники британського уряду зараз проводять розмови з США та європейськими союзниками про скоординовану відповідь, яка включала б можливі дипломатичні, економічні та військові заходи, якщо з'ясується, що за спробою вбивства стоїть Кремль.

"Бойкот чемпіонату світу безумовно є одним з варіантів" - сказав співрозмовник видання в Міноборони Британії.

Йдеться, зокрема, про відмову політиків високого рівня і офіційних осіб відвідати чемпіонат. До таких заходів можуть приєднатися такі країни як Польща, Японія, Австралія, пише eurointegration.com.ua.

Як повідомлялося, глава МЗС Британії Борис Джонсон раніше припустив можливий перегляд участі Британії у ЧС-2018 в Росії якщо з’ясується, що за отруєнням російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля стоїть Кремль.

Як відомо, раніше ФФУ виступила з офіційною заявою з приводу акредитації українських журналістів на ЧС-2018.





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