Британія збирається бойкотувати ЧС-2018?
Британська влада розглядає можливість колективного бойкоту чемпіонату світу з футболу, який відбудеться цього року в Росії, через отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля.
Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела у британському уряді.
Представники британського уряду зараз проводять розмови з США та європейськими союзниками про скоординовану відповідь, яка включала б можливі дипломатичні, економічні та військові заходи, якщо з'ясується, що за спробою вбивства стоїть Кремль.
"Бойкот чемпіонату світу безумовно є одним з варіантів" - сказав співрозмовник видання в Міноборони Британії.
Йдеться, зокрема, про відмову політиків високого рівня і офіційних осіб відвідати чемпіонат. До таких заходів можуть приєднатися такі країни як Польща, Японія, Австралія, пише eurointegration.com.ua.
Як повідомлялося, глава МЗС Британії Борис Джонсон раніше припустив можливий перегляд участі Британії у ЧС-2018 в Росії якщо з’ясується, що за отруєнням російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля стоїть Кремль.
Як відомо, раніше ФФУ виступила з офіційною заявою з приводу акредитації українських журналістів на ЧС-2018.
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