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12.03.2018  19:17

На чемпіонат світу в Росії продано вже 1,3 мільйона квитків

 

Чемпіонат світу-2018, який відбудеться в Росії, збере щонайменше 1,3 мільйона відвідувачів.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Уже реалізовано саме таку кількість квитків. а саме 1,303,616. Днями завершився етап розподілу перепусток випадковим чином. Велика частина квитків дісталася російським уболівальникам (197 832), а решта - уболівальникам з інших країн.

У число десяти лідерів за цим показником увійшли Колумбія (33 048), Бразилія (24 656), Перу (21 946), Німеччина (21 639), США (20 347), Мексика (18 155), Австралія (15 906), Аргентина (15 214), Англія (14 890) і Польща (13 686). Усього вболівальникам з-за кордону в межах етапу продажу шляхом випадкового жеребкування розподілено 65% квитків.

Нагадаємо, що Міністерство спорту Росії повідомило, скільки буде витрачено на ЧС-2018.





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