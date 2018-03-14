Потужний пропагандистський інструмент: український міністр зробив важливу заяву щодо ЧС у Росії
|Павло Клімкін
Проведення чемпіонату світу у Росії не об'єднує людей, а є серйозним пропагандистським інструментом у руках РФ.
Про це в офіційній заяві міністерства іноземних справ України зробив його очільник Павло Клімкін.
За словами Клімкіна недавні факти причетності Росії до отруєння російського шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії мають віднайти адекватну реакцію у світовому співтоваристві, у тому числі і у бойкоті чемпіонату світу-2018.
"Однією з перших цілей повинен стати чемпіонат світу з футболу, який має відбутися наступного літа. Росія не заслуговує на те, щоб приймати у себе такий престижний турнір. В ідеалі я хотів би, щоб Росію позбавили права проведення цього заходу", - заявив Клімкін.
"Якщо ж це неможливо зробити за браком часу, закликаю всі нації та свободолюбивих людей, які цінують правила та порядок, бойкотувати цей чемпіонат. Проведення його в Росії не об’єднає народи світу, а лише збагатить Росію і дасть їй в руки потужний пропагандистський інструмент, якого вона просто не заслуговує. Вільний світ повинен зайняти дуже тверду позицію й діяти в дуже рішучий спосіб, аби Росія зрозуміла, що ніхто більше не буде терпіти ті кримінально-терористичні методи, якими вона користується. Зробити це необхідно зараз, поки не стало пізно", - йдеться у заяві міністра.
Нагадаємо, чемпіонат світу відбудеться з 14 червня по 15 липня на 12 російських стадіонах.
Раніше була інформація, що бойкотувати ЧС-2018 збирається Велика Британія.
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