Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
1347 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
14.03.2018  21:59

Потужний пропагандистський інструмент: український міністр зробив важливу заяву щодо ЧС у Росії

 Павло Клімкін

Проведення чемпіонату світу у Росії не об'єднує людей, а є серйозним пропагандистським інструментом у руках РФ. 

Про це в офіційній заяві міністерства іноземних справ України зробив його очільник Павло Клімкін. 

За словами Клімкіна недавні факти причетності Росії до отруєння російського шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії мають віднайти адекватну реакцію у світовому співтоваристві, у тому числі і у бойкоті чемпіонату світу-2018.

"Однією з перших цілей повинен стати чемпіонат світу з футболу, який має відбутися наступного літа. Росія не заслуговує на те, щоб приймати у себе такий престижний турнір. В ідеалі я хотів би, щоб Росію позбавили права проведення цього заходу", - заявив Клімкін. 

"Якщо ж це неможливо зробити за браком часу, закликаю всі нації та свободолюбивих людей, які цінують правила та порядок, бойкотувати цей чемпіонат. Проведення його в Росії не об’єднає народи світу, а лише збагатить  Росію і дасть їй в руки потужний пропагандистський інструмент, якого вона просто не заслуговує. Вільний світ повинен зайняти дуже тверду позицію й діяти в дуже рішучий спосіб, аби Росія зрозуміла, що ніхто більше не буде терпіти ті кримінально-терористичні методи, якими вона користується. Зробити це необхідно зараз, поки не стало пізно", - йдеться у заяві міністра. 

Нагадаємо, чемпіонат світу відбудеться з 14 червня по 15 липня на 12 російських стадіонах.

Раніше була інформація, що бойкотувати ЧС-2018 збирається Велика Британія.

 





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
14.03.2018
23:55
Футбол. Визначилися чвертьфіналісти Ліги чемпіонів-2017/18
23:39
Футбол. Барселона розгромила Челсі та вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів. ВІДЕО
23:22
Футбол. Тренер Баварії відзначився унікальним досягненням
22:58
Футбол. Дембеле забив перший гол за Барселону. ВІДЕО
22:39
Футбол. Як Баварія оформила вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів. ВІДЕО
22:24
Футбол. Мессі відзначився ще одним звершенням у кар'єрі. ВІДЕО
21:59
ЧС-2018. Потужний пропагандистський інструмент: український міністр зробив важливу заяву щодо ЧС у Росії
21:44
Хокей. Кременчук дотиснув Білий Барс та вийшов у фінал плей-офф УХЛ
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
12.10.2017

Вихід на Мундіаль – справжнє свято для кожного футболіста
Чемпіон підготував ексклюзивний матеріал з приводу потрапляння більшості збірних на Мундіаль, а також реакції відомих футболістів з соціальних мереж на тріумфи власних команд
Україна - Хорватія. Текстова онлайн-трансляція матчу ЧС-2018
ЧС-2018. Відбірний етап. Косово - Україна. Онлайн-коментар матчу
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!