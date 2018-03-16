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16.03.2018  23:10

На чемпіонаті світу-2018 у Росії будуть відеоповтори

 Використання арбітром системи VAR

ФІФА схвалила використання системи VAR на чемпіонаті світу в Росії.

Про це повідомив президент організації Джанні Інфантіно на раді ФІФА в Боготі.

ЧС-2018 відбудеться з 14 червня до 15 липня.

Нагадаємо, що систему VAR включили в правила футболу.





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