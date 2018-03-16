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34 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.03.2018 23:10
На чемпіонаті світу-2018 у Росії будуть відеоповтори
|Використання арбітром системи VAR
ФІФА схвалила використання системи VAR на чемпіонаті світу в Росії.
Про це повідомив президент організації Джанні Інфантіно на раді ФІФА в Боготі.
ЧС-2018 відбудеться з 14 червня до 15 липня.
Нагадаємо, що систему VAR включили в правила футболу.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій