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19.03.2018  19:35

До мережі потрапили знімки нової форми збірної Бразилії на ЧС-2018. ФОТО

Неймар

В інтернеті з'явилися фотографії оновленої форми Бразилії на чемпіонат світу-2018, який пройде в Росії.

Форма вийшла без несподіванок, традиційною - жовто-синьою з зеленими елементами.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу-2018 у Росії будуть відеоповтори.





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