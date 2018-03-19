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336 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.03.2018 19:35
До мережі потрапили знімки нової форми збірної Бразилії на ЧС-2018. ФОТО
|Неймар
В інтернеті з'явилися фотографії оновленої форми Бразилії на чемпіонат світу-2018, який пройде в Росії.
Форма вийшла без несподіванок, традиційною - жовто-синьою з зеленими елементами.
LEAKED:— Seleção Brasileira (@BrazilStat) 19 марта 2018 г.
Brazil's kits for World Cup 2018 according to famous website todosobrecamista. pic.twitter.com/pyCVD7uzon
Нагадаємо, що на чемпіонаті світу-2018 у Росії будуть відеоповтори.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій