Під російським стадіоном до чемпіонату світу-2018 просідає ґрунт, а кошти на будівництво зникли

Стадіон у Калінінграді / ТАСС

Калінінградський стадіон має безліч проблем за три місяці до старту чемпіонату світу.

Про це повідомляє Медуза.

Під ареною просідає ґрунт, бо пісок, який засипали, щоб зміцнити місце будівництва, був змішаний з глиною. Пізніше стало відомо, що чиновника, який відповідав за підготовку будівництва, заарештовано, а з 767 млн рублів зникли 750 млн.

Є ще декілька фактів відмивання коштів, пов'язаних із ареною. Зокрема, з 850 мільйонів компанія Мостовик витратила на проектування робіт лише третину суми. Решта грошей зникли. Після цього Мостовик став банкротом, і проект залишився без керівників.

Із місцевого бюджету виділено кошти на п'ять готелів, два з яких не добудують.

Нагадаємо, що Міністерство спорту Росії повідомило, скільки буде витрачено на ЧС-2018.