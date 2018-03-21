Тренер-рекордсмен оцінив шанси збірної Іспанії на Мундіалі

Вісенте дель Боске

Збірна Іспанії може повторити успіх чемпіоната світу-2010 на Мундіалі-2018 у Росії.

Так вважає екс-тренер іспанців Вісенте дель Боске.

"Я з оптимізмом дивлюся на шанси нашої команди на чемпіонаті світу. У нас є все, щоб провести фінальний турнір на найвищому рівні. У збірній Іспанії зараз склався відмінний сплав нових талантів і перевірених бійців" - цитує дель Боске Marca.

Нагадаємо, дель Боске виграв із Іспанією чемпіонат світу-2010 та Євро-2012. Також у його резюме - перемога у Лізі чемпіонів з Реалом. Дель Боске - єдиний спеціаліст у світі із подібними досягненнями.

Нагадаємо, Іспанія опинилася в одній групі із Португалією, Марокко та Іраном.

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