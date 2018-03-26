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219 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.03.2018 22:17
До скроні Мессі приставлений револьвер, - тренер Аргентини про ЧС-2018
|Ліонель Мессі
Чемпіонат світу-2018 стане надважливим турніром для аргентинської зірки Ліонеля Мессі.
У цьому впевнений головний тренер збірної Хорхе Сампаолі, пише Marca.
"Чемпіонат світу для Мессі – це револьвер, приставлений до його голови. Якщо Мессі не виграє ЧС-2018, то револьвер застрелить його", - вважає керманич Аргентини.
"Репутація Мессі погіршується через його невдалі виступи за збірну Аргентини. Через це він не може повністю насолоджуватись своїм талантом. Думаю, у мене є можливість тренувати найкращого футболіста світу", - цитує Сампаолі Футбол 24.
Нагадаємо, що Мессі повідомив про свої плани після завершення кар'єри.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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