До скроні Мессі приставлений револьвер, - тренер Аргентини про ЧС-2018

Ліонель Мессі

Чемпіонат світу-2018 стане надважливим турніром для аргентинської зірки Ліонеля Мессі.

У цьому впевнений головний тренер збірної Хорхе Сампаолі, пише Marca.

"Чемпіонат світу для Мессі – це револьвер, приставлений до його голови. Якщо Мессі не виграє ЧС-2018, то револьвер застрелить його", - вважає керманич Аргентини.

"Репутація Мессі погіршується через його невдалі виступи за збірну Аргентини. Через це він не може повністю насолоджуватись своїм талантом. Думаю, у мене є можливість тренувати найкращого футболіста світу", - цитує Сампаолі Футбол 24.

Нагадаємо, що Мессі повідомив про свої плани після завершення кар'єри.